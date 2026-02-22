На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Дрони СБС знищили два ворожі ЗРК "Тор" на ТОТ Донеччини та уразили нафтобазу в Луганську

Методичне виявлення та знищення складових системи ППО противника – один з пріоритетів Птахів СБС.

Дрони СБС знищили два ворожі ЗРК "Тор" на ТОТ Донеччини та уразили нафтобазу в Луганську
Фото: скриншот

Дрони Сили безпілотних систем за одну ніч знищили два російські ЗРК "Тор" на окупованих територіях Донеччини, а також уразили нафтобазу в Луганську.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Сили безпілотних систем провели операцію у ніч на 22 лютого. Перший ЗРК "Тор" був уражений приблизно за кілометр від окупованого Донецька, другий – у районі населеного пункту Тополине поблизу Маріуполя.

Ворожі ЗРК знищили пілоти 6 батальйону 414 окремої бригади СБС. 

По нафтобазі в Луганську ураження завдали бійці 1 окремого центру Сил безпілотних систем за координації командного центру middle strike.

"Методичне виявлення та знищення складових системи ППО противника дальньої, середньої та ближньої дальності – один з пріоритетів Птахів СБС", – додає "Мадяр".

﻿
