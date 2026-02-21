"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили безпілотних систем знищили російський "Смерч" на ТОТ Запоріжжя

Знищили ворожу систему "Птахи-1" окремого центру СБС.

Сили безпілотних систем знищили російський "Смерч" на ТОТ Запоріжжя
Торнадо-С
Фото: скріншот з відео

21 лютого Сили безпілотних систем ЗСУ знищили на ТОТ Запоріжжя російську реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" ("Смерч") .

Про це у Facebook повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді .

За його словами, "Торнадо-С" є найпотужнішою реактивною системою залпового вогню в лінійці російських РСЗВ, до якої входять БМ-21 Град (калібр 122 мм), БМ-27 Ураган (220 мм), БМ-30 Смерч (300 мм).

"Торнадо-С" – модернізована, високоточна РСЗВ із дальністю ураження до 120 кілометрів. Вона використовує керовані реактивні снаряди різних типів та застосовується для ударів по українських містах, зокрема Харкову, Запоріжжю, Сумах, Херсону, Нікополю та інших населених пунктах.

Операцію зі знищення ворожої системи здійснили "Птахи 1" окремого центру Сил безпілотних систем за координації КЦ Middle Strike СБС, зазначив Бровді.

﻿
