21 лютого Сили безпілотних систем ЗСУ знищили на ТОТ Запоріжжя російську реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" ("Смерч") .

Про це у Facebook повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді .

За його словами, "Торнадо-С" є найпотужнішою реактивною системою залпового вогню в лінійці російських РСЗВ, до якої входять БМ-21 Град (калібр 122 мм), БМ-27 Ураган (220 мм), БМ-30 Смерч (300 мм).

"Торнадо-С" – модернізована, високоточна РСЗВ із дальністю ураження до 120 кілометрів. Вона використовує керовані реактивні снаряди різних типів та застосовується для ударів по українських містах, зокрема Харкову, Запоріжжю, Сумах, Херсону, Нікополю та інших населених пунктах.

Операцію зі знищення ворожої системи здійснили "Птахи 1" окремого центру Сил безпілотних систем за координації КЦ Middle Strike СБС, зазначив Бровді.