Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоВійна

​Втрати російських військ за вчора становлять 970 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 257 880 осіб.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби російська армія втратила 970 солдатів, 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи  та систему ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 257 880 (+970) осіб 
  • танків — 11 684 (+2) од.
  • бойових броньованих машин — 24 060 (+6) од.
  • артилерійських систем — 37 387 (+3) од.
  • РСЗВ — 1 649 (+0) од.
  • засоби ППО — 1 303 (+1) од.
  • літаків — 435 (+0) од.
  • гелікоптерів — 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 138 881 (+551) од.
  • крилаті ракети — 4 314 (+0) од.
  • кораблі / катери — 29 (+0) од.
  • підводні човни — 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 79 112 (+76) од.
  • спеціальна техніка — 4 073 (+1) од.

Дані уточнюються.

﻿
