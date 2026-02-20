​Втрати російських військ за вчора становлять 970 солдатів

Упродовж доби російська армія втратила 970 солдатів, 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи та систему ППО.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 1 257 880 (+970) осіб
- танків — 11 684 (+2) од.
- бойових броньованих машин — 24 060 (+6) од.
- артилерійських систем — 37 387 (+3) од.
- РСЗВ — 1 649 (+0) од.
- засоби ППО — 1 303 (+1) од.
- літаків — 435 (+0) од.
- гелікоптерів — 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 138 881 (+551) од.
- крилаті ракети — 4 314 (+0) од.
- кораблі / катери — 29 (+0) од.
- підводні човни — 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 79 112 (+76) од.
- спеціальна техніка — 4 073 (+1) од.
Дані уточнюються.