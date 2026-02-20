«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Упродовж доби на фронті відбулося 237 боїв, найбільше – на Покровському напрямку

Сили оборони уразили два райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Упродовж доби на фронті відбулося 237 боїв, найбільше – на Покровському напрямку
Український захисник, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Розпочалася 1458-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень.

Як повідомив Генштаб, українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 61 авіаційний удар, скинув 196 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 4748 дронів-камікадзе та здійснив 2453 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 76 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Іванівка, Гаврилівка, Маломихайлівка, Коломійці, Великомихайлівка, Покровське, Олександрівка Дніпропетровської області; Андріївка-Клевцове Донецької області; Верхня Терса, Лісне, Любицьке, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне, Долинка, Гірке, Копані Запорізької області.

За минулу добу авіація Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 12 боєзіткнень з ворогом. Противник завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 81 обстріл, в тому числі три - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у бік Охрімівки, Зарубинки, Чугунівки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки в бік населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Курилівка, Новоосинове.

На Лиманському напрямку ворог провів 13 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районі Шандриголового та у бік населених пунктів Новий Мир, Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районі Озерного, Дронівки, Закітного, Званівки, Різниківки та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Федорівки та Васюківки. 

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу населених пунктів Русин Яр, Софіївка, Плещіївка, Степанівка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новопавлівка, Бересток. 

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Затишок,  Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Філія та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак, у районах населених пунктів Соснівка, Злагода та у напрямках населених пунктів Добропілля, Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів - у напрямках населених пунктів Староукраїнка, Залізничне, Зелене, Святопетрівка та в районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників атаки в напрямку Приморського. 

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну невдалу наступальну дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

  • Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також наші воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, три артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 551 безпілотний літальний апарат, 76 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.
