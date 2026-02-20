На Харківщині за добу двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілів

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє Харківська ОВА.
Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей:
- у с. Дворічний Кут Солоницівської громади постраждав 58-річний чоловік;
- у сел. Малинівка постраждав 54-річний чоловік.
Ворог завдав ракетного удару по Слобідському району Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета (тип встановлюється);
- 3 КАБ;
- 13 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Молнія»;
- 29 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено цивільну будівлю, 2 автомобілі;
- у Богодухівському районі пошкоджено ангар сільгосппідприємства (с. Губарівка);
- у Харківському районі пошкоджено 5 приватних будинків, господарчу споруду, 2 автомобілі (сел. Пересічне), ферму, загинуло 100 голів свиней (с. Дворічний Кут),
- у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, 2 багатоквартирні будинки, 5 автомобілів (м. Лозова), приватний будинок (с. Новоукраїнка);
- у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Мартове), зерносховище (сел. Печеніги), цивільне підприємство, 2 автомобілі (сел. Малинівка).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 108 людей.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 19 744 людини.
Упродовж минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у бік Охрімівки, Зарубинки, Чугунівки.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки в бік населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Курилівка, Новоосинове.