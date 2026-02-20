Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На Харківщині за добу двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілів

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

На Харківщині за добу двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілів
с. Губарівка
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє Харківська ОВА

Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей

  • у с. Дворічний Кут Солоницівської громади постраждав 58-річний чоловік; 
  • у сел. Малинівка постраждав 54-річний чоловік.

Ворог завдав ракетного удару по Слобідському району Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 ракета (тип встановлюється);
  • 3 КАБ;
  • 13 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 29 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено цивільну будівлю, 2 автомобілі;
  • у Богодухівському районі пошкоджено ангар сільгосппідприємства (с. Губарівка);
  • у Харківському районі пошкоджено 5 приватних будинків, господарчу споруду, 2 автомобілі (сел. Пересічне), ферму, загинуло 100 голів свиней (с. Дворічний Кут), 
  • у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, 2 багатоквартирні будинки, 5 автомобілів (м. Лозова), приватний будинок (с. Новоукраїнка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Мартове), зерносховище (сел. Печеніги), цивільне підприємство, 2 автомобілі (сел. Малинівка). 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 108 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 19 744 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у бік Охрімівки, Зарубинки, Чугунівки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки в бік населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Курилівка, Новоосинове.

﻿
