На Харківщині за добу двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілів

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє Харківська ОВА.

Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей:

у с. Дворічний Кут Солоницівської громади постраждав 58-річний чоловік;

у сел. Малинівка постраждав 54-річний чоловік.

Ворог завдав ракетного удару по Слобідському району Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета (тип встановлюється);

3 КАБ;

13 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

29 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено цивільну будівлю, 2 автомобілі;

у Богодухівському районі пошкоджено ангар сільгосппідприємства (с. Губарівка);

у Харківському районі пошкоджено 5 приватних будинків, господарчу споруду, 2 автомобілі (сел. Пересічне), ферму, загинуло 100 голів свиней (с. Дворічний Кут),

у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, 2 багатоквартирні будинки, 5 автомобілів (м. Лозова), приватний будинок (с. Новоукраїнка);

у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Мартове), зерносховище (сел. Печеніги), цивільне підприємство, 2 автомобілі (сел. Малинівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 108 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 19 744 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у бік Охрімівки, Зарубинки, Чугунівки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки в бік населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Курилівка, Новоосинове.