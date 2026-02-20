Унаслідок російського удару у Запоріжжі знеструмлені 8 тисяч споживачів

Унаслідок російського удару у Запоріжжі без світла залишаються 8 тисяч споживачів. Тепло та вода подаються у штатному режимі.

Про це розповів начальник ОВА Іван Федоров.

"Внаслідок нічного ворожого удару у Запоріжжі 8 тисяч споживачів залишаються без електропостачання. Близько 6-ї ворог атакував критичну інфраструктуру Запоріжжя. 41 тис абонентів були знеструмлені. Енергетики одразу приступили до ліквідації наслідків. Роботи тривають", – зазначив він.

За словами Федорова, теплопостачання подається у штатному режимі. Невелика частина будинків тимчасово не заживлена, але протягом кількох годин очікують повне відновлення.

По області застосовуються планові відключення, які, як правило, тривають не більше 4 годин, після чого живлення відновлюється. Енергетики та комунальні служби працюють безперервно.

"Стала ситуація і з водопостачанням на території Запорізької області. Це складна робота для тисяч фахівців, але необхідна для сотень тисяч мешканців області", – повідомив очільник ОВА.

У області відтепер фокусуютбся на підготовці до наступного опалювального сезону, оскільки, імовірно, інтенсивність атак може не зменшитися. Тому посилюють захист енергетичної та критичної інфраструктури, розвиток децентралізованої генерації, встановлення сонячних панелей там, де це можливо та додаткові заходи безпеки для ключових об’єктів.

Підготовку вже розпочали.