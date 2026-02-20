Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російського удару у Запоріжжі знеструмлені 8 тисяч споживачів

Росіяни на світанку атакували критичну інфраструктуру.

Унаслідок російського удару у Запоріжжі знеструмлені 8 тисяч споживачів
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров
Фото: Зоряна Стельмах

Унаслідок російського удару у Запоріжжі без світла залишаються 8 тисяч споживачів. Тепло та вода подаються у штатному режимі. 

Про це розповів начальник ОВА Іван Федоров. 

"Внаслідок нічного ворожого удару у Запоріжжі 8 тисяч споживачів залишаються без електропостачання.  Близько 6-ї ворог атакував критичну інфраструктуру Запоріжжя. 41 тис абонентів були знеструмлені. Енергетики одразу приступили до ліквідації наслідків. Роботи тривають", – зазначив він.

За словами Федорова, теплопостачання подається у штатному режимі. Невелика частина будинків тимчасово не заживлена, але протягом кількох годин очікують повне відновлення.

По області застосовуються планові відключення, які, як правило, тривають не більше 4 годин, після чого живлення відновлюється. Енергетики та комунальні служби працюють безперервно.

"Стала ситуація і з водопостачанням на території Запорізької області. Це складна робота для тисяч фахівців, але необхідна для сотень тисяч мешканців області", – повідомив очільник ОВА.

У області відтепер фокусуютбся на підготовці до наступного опалювального сезону, оскільки, імовірно, інтенсивність атак може не зменшитися. Тому посилюють захист енергетичної та критичної інфраструктури, розвиток децентралізованої генерації, встановлення сонячних панелей там, де це можливо та додаткові заходи безпеки для ключових об’єктів.

Підготовку вже розпочали.

﻿
