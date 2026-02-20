​Вчора росіяни атакували критичну та енергетичну інфраструктуру Миколаївщини

Вчора армія Росії атакувала критичну та енергетичну інфраструктуру Миколаївської області, застосувавши безпілотники і ракету. Люди не постраждали.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Кім.

Він розповів, що учора протягом дня ворог атакував область БпЛА типу "Shahed 131/136". Під ударом перебували об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури.

Увечері внаслідок атаки БпЛА типу "Shahed 131/136" у Баштанському районі було знеструмлено 55 населених пунктів. Станом на 06:00 ранку 20 лютого знеструмленими залишаються 6 населених пунктів. Відновлювальні роботи тривають. Також учора ворог атакував Снігурівську громаду ударним дроном, попередньо типу "Молнія".

Учора вдень ворог завдав удару балістикою по відкритій місцевості Вознесенського району, попередньо – ракетою типу "Іскандер-М".

Також росіяни застосували FPV-дрон по Очаківській громаді.

Всюди минулося без постраждалих.