Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоВійна

​Вчора росіяни атакували критичну та енергетичну інфраструктуру Миколаївщини

Ворог застосував безпілотники і ракету.

​Вчора росіяни атакували критичну та енергетичну інфраструктуру Миколаївщини
Уламок російського дрона, ілюстративне фото
Фото: Одеська ОВА

Вчора армія Росії атакувала критичну та енергетичну інфраструктуру Миколаївської області, застосувавши безпілотники і ракету. Люди не постраждали. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Кім. 

Він розповів, що учора протягом дня ворог атакував область БпЛА типу "Shahed 131/136". Під ударом перебували об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури. 

Увечері внаслідок атаки БпЛА типу "Shahed 131/136" у Баштанському районі було знеструмлено 55 населених пунктів. Станом на 06:00 ранку 20 лютого знеструмленими залишаються 6 населених пунктів. Відновлювальні роботи тривають. Також учора ворог атакував Снігурівську громаду ударним дроном, попередньо типу "Молнія". 

Учора вдень ворог завдав удару балістикою по відкритій місцевості Вознесенського району, попередньо – ракетою типу "Іскандер-М". 

Також росіяни застосували FPV-дрон по Очаківській громаді.

Всюди минулося без постраждалих.

﻿
