ГоловнаСуспільствоПодії

На Буковині затримали чоловіка, який кинув гранату в поліцейських. Один з постраждалих у тяжкому стані

Під час затримання зловмисник чинив опір правоохоронцям з вибуховим предметом у руках.

На Буковині затримали чоловіка, який кинув гранату в поліцейських. Один з постраждалих у тяжкому стані
На Буковині затримали чоловіка, який кинув гранату в поліцейських

У Чернівецькій області затримали чоловіка, який вчора кинув гранату в поліцейських, повідомив начальник поліції Буковини Віктор Нечитайло.

Подія сталася о 22:50 у місті Сторожинець. Під час реагування на виклик невідомий кинув бойову гранату в бік службового автомобіля поліції, біля якого перебувало двоє правоохоронців, та втік з місця події.

Унаслідок вибуху двоє правоохоронців отримали поранення. 23-річний поліцейський сектору реагування перебуває у лікарні в тяжкому стані – за його життя борються лікарі. 31-річний поліцейський-водій Управління поліції охорони отримав легкі тілесні ушкодження, загрози його життю немає.

На території області негайно було введено спеціальну поліцейську операцію. До розшуку та затримання зловмисника залучили оперативників карного розшуку, слідчих, вибухотехніків, кінологів, патрульні екіпажі та бійців спецпідрозділу КОРД.

Особу нападника швидко встановили та цієї ж ночі затримали. Крім того, під час огляду його транспортного засобу виявили й інші небезпечні предмети.

“Ми задіяли всі необхідні сили та засоби, щоб оперативно встановити і затримати зловмисника. Під час затримання він чинив опір правоохоронцям з вибуховим предметом у руках та мав при собі ще кілька боєприпасів. Посягання на життя поліцейських - це особливо тяжкий злочин. Реакція буде жорсткою і принциповою. Жодна особа не уникне відповідальності”, – наголосив Нечитайло.

﻿
