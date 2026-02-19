В Україні відбулися 500 обшуків на території 21 регіону, поліція повідомила про підозру 123 фігурантам.

Національна поліція ліквідувала транснаціональну наркоінфраструктуру в Україні та Польщі

Поліцейські провели понад 500 обшуків на території 21 регіону держави. Ліквідували 34 лабораторії, 74 склади по зберіганню готової наркопродукції та вилучили більше ніж 27 мільйонів доз наркотиків. Наразі повідомлено про підозру 123 учасникам злочинних угруповань.

Операцію провели підрозділи Нацполіції, ДПСУ, СБУ, ДСНС, Держмитслужби та Офісу Генпрокурора у взаємодії з Європолом, правоохоронцями Польщі та Молдови.

Ліквідовано злочинну організацію та чотири групи, що налагодили повний цикл наркобізнесу: від контрабанди прекурсорів з Євросоюзу до виготовлення та збуту alpha-PVP, амфетаміну, метамфетаміну й мефедрону.

Два транснаціональні угруповання координували виробництво та збут психотропів у Польщі, Україні та Молдові. Ще одна група постачала прекурсори до лабораторій в Україні та Польщі.

Нарколабораторії в Україні

Злочинці створили всеукраїнську мережу нарколабораторій, яка охоплювала майже всі регіони. Кожна спеціалізувалася на виробництві окремого виду речовин. Потужність інфраструктури складала понад 700 кг наркотиків на місяць із прибутком понад 400 млн грн.

Для зберігання наркотиків фігуранти облаштували понад 70 складів, а для реалізації “товару” використовували маркетплейси, форуми, закриті чати та канали в месенджерах.

Правоохоронці провели понад 500 обшуків на території столиці та Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

За результатами вилучено: 220 кг alpha-PVP, 156 кг амфетаміну, 17,6 кг мефедрону, 7 кг метамфетаміну, 47 кг канабісу, 7 тисяч пігулок MDMA, 46,6 кг та 284 л фенілнітропропену, а також понад 20 тонн прекурсорів, з яких можна було б виготовити більше 4 000 кг “готової продукції”, 41 автомобіль, гроші в національній та іноземній валюті на загальну суму, еквівалентну понад 10 мільйонів гривень та арештовано віртуальних активів на суму 45 000 USDT, а також вилучено зброю та набої до неї, лабораторне обладнання, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи.

Загальний обсяг вилучених заборонених речовин, які не потрапили до незаконного обігу, перевищує 27 мільйонів доз, а їх вартість за цінами “чорного” ринку становить близько 400 мільйонів гривень.

Операції у Польщі та Молдові

Синхронна операція в Польщі та Молдові дозволила ліквідувати транскордонні канали постачання наркотиків і прекурсорів. На території Польщі затримано 6 осіб, причетних до роботи лабораторій. У Молдові − кур'єра, який намагався перевезти через кордон наркотики українського виробництва.

Під час всеукраїнської спецоперації затримано 97 осіб. Поліція повідомила про підозру 123 фігурантам.

Їм інкримінують:

створення та участь у злочинній організації (ст. 255 ККУ);

контрабанду, виготовлення та збут наркотиків і прекурсорів (ст. 305, 307, 311 ККУ);

утримання наркопритонів (ст. 317 ККУ).

Учасникам злочинних угруповань загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

