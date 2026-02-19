На українсько-румунському кордоні через погоду тимчасово обмежили пропуск вантажівок

Рух дозволений лише для легкових автомобілів.

На румунському пункті пропуску "Ісакча", що межує із українським "Орлівка", тимчасово перестали пропускати вантажний транспорт. Причина – погодні умови.

Про це повідомили у ДПСУ.

"За інформацією прикордонної поліції Румунії, у зв’язку з ускладненням погодних умов та значними опадами тимчасово призупинено оформлення вантажних автомобілів і транспортних засобів для пасажирських перевезень у пункті пропуску «Ісакча» (суміжний з українським пунктом пропуску «Орлівка»)", – зазначили прикордонники.

Рух дозволено лише для легкових автомобілів.

Водіїв та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування маршрутів.

Про відновлення пропускних операцій повідомлять додатково.