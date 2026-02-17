Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
ГоловнаСуспільствоЖиття

У ДПСУ повідомили про викриття схеми постачання неякісних засобів обігріву

Збитки оцінюють на майже 5,6 млн грн.

У ДПСУ повідомили про викриття схеми постачання неякісних засобів обігріву
Викрили схему постачання неякісних засобів обігріву
Фото: ДПСУ

У Державній прикордонній службі України повідомили про викриття схеми постачання неякісних засобів обігріву.

"Схему постачання прикордонникам неякісних засобів обігріву викрив Головний відділ забезпечення внутрішньої та власної безпеки «Центр» Державної прикордонної служби України", – розповіли у ДПСУ. У Нацполіції додали, що йдеться про грілки. 

Поліція розповіла, що у вересні 2024 року військова частина Державної прикордонної служби України оголосила тендер на закупівлю засобів індивідуального обігріву. Переможцем визначили товариство з обмеженою відповідальністю, з яким уклали договір на постачання 107 000 грілок для рук на загальну суму понад 7 мільйонів гривень.

Однак надалі, за даними слідства, підприємець, будучи довіреною від підрядника особою, організував поставку цих грілок, які були виготовлені із порушенням технології та з неякісних матеріалів. 

Попри те, що продукція не відповідала заявленим параметрам – тепловіддачі, часу дії та технічній сертифікації МО України і підозрюваний був про це обізнаний, він доставив її прикордонникам. Унаслідок цих протиправних дій ДПСУ завдано майнової шкоди на суму майже 5,6 млн гривень.

Днями у Києві, Харкові та Калуші за місцями проживання фігурантів, а також в офісних та виробничих приміщеннях провели 8 обшуків. Вилучили мобільні телефони, ноутбуки, флеш-носії, чорнові записи, фінансово-господарську документацію, печатки, штампи, електронні підписи, зразки продукції, документацію щодо діяльності підприємств та працевлаштування осіб, грошові кошти в іноземній валюті на суму 7 700 доларів США, а також вибухонебезпечні предмети, які передали вибухотехнікам для знищення.

Одному із учасників схеми, підприємцю, повідомили про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах).

Процесуальні рішення щодо інших осіб ухвалюватимуться після завершення експертиз та аналізу зібраних матеріалів.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies