У ДПСУ повідомили про викриття схеми постачання неякісних засобів обігріву

У Державній прикордонній службі України повідомили про викриття схеми постачання неякісних засобів обігріву.

"Схему постачання прикордонникам неякісних засобів обігріву викрив Головний відділ забезпечення внутрішньої та власної безпеки «Центр» Державної прикордонної служби України", – розповіли у ДПСУ. У Нацполіції додали, що йдеться про грілки.

Поліція розповіла, що у вересні 2024 року військова частина Державної прикордонної служби України оголосила тендер на закупівлю засобів індивідуального обігріву. Переможцем визначили товариство з обмеженою відповідальністю, з яким уклали договір на постачання 107 000 грілок для рук на загальну суму понад 7 мільйонів гривень.

Однак надалі, за даними слідства, підприємець, будучи довіреною від підрядника особою, організував поставку цих грілок, які були виготовлені із порушенням технології та з неякісних матеріалів.

Попри те, що продукція не відповідала заявленим параметрам – тепловіддачі, часу дії та технічній сертифікації МО України і підозрюваний був про це обізнаний, він доставив її прикордонникам. Унаслідок цих протиправних дій ДПСУ завдано майнової шкоди на суму майже 5,6 млн гривень.

Днями у Києві, Харкові та Калуші за місцями проживання фігурантів, а також в офісних та виробничих приміщеннях провели 8 обшуків. Вилучили мобільні телефони, ноутбуки, флеш-носії, чорнові записи, фінансово-господарську документацію, печатки, штампи, електронні підписи, зразки продукції, документацію щодо діяльності підприємств та працевлаштування осіб, грошові кошти в іноземній валюті на суму 7 700 доларів США, а також вибухонебезпечні предмети, які передали вибухотехнікам для знищення.

Одному із учасників схеми, підприємцю, повідомили про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах).

Процесуальні рішення щодо інших осіб ухвалюватимуться після завершення експертиз та аналізу зібраних матеріалів.