Йому загрожує до 12 років увʼязнення.

Служба безпеки України заявила про затримання чоловіка, якого підозрюють у підриві автомобіля в Одесі 16 лютого.

За даними слідства, 33-річний безробітний виготовив саморобний вибуховий пристрій і заклав його під позашляховик, припаркований біля житлового будинку. Унаслідок вибуху постраждав власник авто, який перебував поруч.

Правоохоронці вважають, що підозрюваний діяв за вказівками представника російських спецслужб. Він нібито отримав інструкції через месенджер, купив компоненти в магазинах, зібрав вибухівку та використав мобільні телефони для дистанційного підриву й спостереження.

Під час обшуку, за повідомленням слідства, вилучили матеріали для виготовлення вибухового пристрою та телефони для зв’язку з куратором.

Чоловіку оголосили підозру за статтею про теракт (ч. 2 ст. 258 КК України). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою. Максимальне покарання за цією статтею — до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.