Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
СБУ заявила про затримання підозрюваного у вчорашньому підриві автомобіля в Одесі

Йому загрожує до 12 років увʼязнення.

СБУ заявила про затримання підозрюваного у вчорашньому підриві автомобіля в Одесі
Підозрюваний у теракті
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання чоловіка, якого підозрюють у підриві автомобіля в Одесі 16 лютого.

За даними слідства, 33-річний безробітний виготовив саморобний вибуховий пристрій і заклав його під позашляховик, припаркований біля житлового будинку. Унаслідок вибуху постраждав власник авто, який перебував поруч.

Правоохоронці вважають, що підозрюваний діяв за вказівками представника російських спецслужб. Він нібито отримав інструкції через месенджер, купив компоненти в магазинах, зібрав вибухівку та використав мобільні телефони для дистанційного підриву й спостереження.

Під час обшуку, за повідомленням слідства, вилучили матеріали для виготовлення вибухового пристрою та телефони для зв’язку з куратором.

Чоловіку оголосили підозру за статтею про теракт (ч. 2 ст. 258 КК України). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою. Максимальне покарання за цією статтею — до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

﻿
