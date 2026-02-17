Росіяни атакували Одесу: постраждали четверо людей, є перебої в подачі води

У ніч на 17 лютого росіяни обстріляли Одесу дронами. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та цивільні будівлі.

За інформацією від очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, в одному з районів міста виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку 22-поверхівки – туди втрапили уламки.

ДСНС повідомила, що рятувальники працювали одночасно на різних локаціях – гасили вогонь у будівлі СТО, на складі шин, у двох продовольчих магазинах та гаражному кооперативі. Загалом вогонь знищив кілька авто та пошкодив сім гаражів.

Фото: ДСНС України в Telegram Одеса

За оновленими даними станом на ранок, поранені четверо людей.

“Після нічної атаки відомо про трьох постраждалих чоловіків – 62 та 65 років. Один із них у важкому стані. Інший - середнього ступеню тяжкості. Обидва госпіталізовані. Ще одній жінці надана допомога на місці”, – повідомив голова МВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки є знеструмлення і перебої з постачанням води. Водоканал розпові, що через знеструмлення об’єктів водопровідної системи без водопостачання залишаються споживачі Київського та частини Хаджибейського районів міста Одеси, а також с. Лиманка, с. Червоний хутір, ж/м “Райдужний”, ж/м “Совіньон 1–5”, ж/м “Чорноморк”», ЖКП “Таїрово.

“Також може спостерігатися зниження тиску та відсутність водопостачання на верхніх поверхах у деяких споживачів Хаджибейського та Приморського районів міста”, – йдеться у повідомленні.



