Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Росіяни атакували Одесу: постраждали четверо людей, є перебої в подачі води

Без водопостачання залишилася і частина мешканців області. 

Росіяни атакували Одесу: постраждали четверо людей, є перебої в подачі води
Наслідки удару по Одесі
Фото: ДСНС України в Telegram

У ніч на 17 лютого росіяни обстріляли Одесу дронами. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та цивільні будівлі.

За інформацією від очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, в одному з районів міста виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку 22-поверхівки – туди втрапили уламки.

ДСНС повідомила, що рятувальники працювали одночасно на різних локаціях – гасили вогонь у будівлі СТО, на складі шин, у двох продовольчих магазинах та гаражному кооперативі. Загалом вогонь знищив кілька авто та пошкодив сім гаражів.

Одеса
Фото: ДСНС України в Telegram
Одеса

За оновленими даними станом на ранок, поранені четверо людей. 

“Після нічної атаки відомо про трьох постраждалих чоловіків – 62 та 65 років. Один із них у важкому стані. Інший - середнього ступеню тяжкості. Обидва госпіталізовані. Ще одній жінці надана допомога на місці”, – повідомив голова МВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки є знеструмлення і перебої з постачанням води. Водоканал розпові, що через знеструмлення об’єктів водопровідної системи без водопостачання залишаються споживачі Київського та частини Хаджибейського районів міста Одеси, а також с. Лиманка, с. Червоний хутір, ж/м “Райдужний”, ж/м “Совіньон 1–5”, ж/м “Чорноморк”», ЖКП “Таїрово.

“Також може спостерігатися зниження тиску та відсутність водопостачання на верхніх поверхах у деяких споживачів Хаджибейського та Приморського районів міста”, – йдеться у повідомленні. 


