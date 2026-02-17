Росіяни атакували Одесу: постраждали четверо людей, є перебої в подачі води

У ніч на 17 лютого росіяни обстріляли Одесу дронами. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та цивільні будівлі.
За інформацією від очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, в одному з районів міста виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку 22-поверхівки – туди втрапили уламки.
ДСНС повідомила, що рятувальники працювали одночасно на різних локаціях – гасили вогонь у будівлі СТО, на складі шин, у двох продовольчих магазинах та гаражному кооперативі. Загалом вогонь знищив кілька авто та пошкодив сім гаражів.
За оновленими даними станом на ранок, поранені четверо людей.
“Після нічної атаки відомо про трьох постраждалих чоловіків – 62 та 65 років. Один із них у важкому стані. Інший - середнього ступеню тяжкості. Обидва госпіталізовані. Ще одній жінці надана допомога на місці”, – повідомив голова МВА Сергій Лисак.
Внаслідок атаки є знеструмлення і перебої з постачанням води. Водоканал розпові, що через знеструмлення об’єктів водопровідної системи без водопостачання залишаються споживачі Київського та частини Хаджибейського районів міста Одеси, а також с. Лиманка, с. Червоний хутір, ж/м “Райдужний”, ж/м “Совіньон 1–5”, ж/м “Чорноморк”», ЖКП “Таїрово.
“Також може спостерігатися зниження тиску та відсутність водопостачання на верхніх поверхах у деяких споживачів Хаджибейського та Приморського районів міста”, – йдеться у повідомленні.