Менш ніж за добу в Україні сталось понад 1100 ДТП: є загиблі і постраждалі

Через несприятливі погодні умови ситуація на дорогах є складною.

Від початку доби 16 лютого в Україні зафіксовано 1174 ДТП.

Про це повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Через несприятливі погодні умови ситуація на дорогах погіршилась і зросла кількість аварій.

В 120 випадках ДТП є потерпілі та загиблі.

314 викликів з цієї статистики зафіксували в Києві, 18 з них - ДТП із потерпілими.