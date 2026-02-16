У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоЖиття

Менш ніж за добу в Україні сталось понад 1100 ДТП: є загиблі і постраждалі

Через несприятливі погодні умови ситуація на дорогах є складною.

Менш ніж за добу в Україні сталось понад 1100 ДТП: є загиблі і постраждалі
Ілюстративне фото
Фото: Патрульна поліція

Від початку доби 16 лютого в Україні зафіксовано 1174 ДТП. 

Про це повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Через несприятливі погодні умови ситуація на дорогах погіршилась і зросла кількість аварій.

В 120 випадках ДТП є потерпілі та загиблі. 

 314 викликів з цієї статистики зафіксували в Києві, 18 з них - ДТП із потерпілими.

  • КМДА попередила про ожеледицю завтра і заявила, що одночасно розчистити всі дороги неможливо. Комунальні служби здійснюють прибирання і протиожеледну обробку. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies