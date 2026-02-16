Менш ніж за добу в Україні сталось понад 1100 ДТП: є загиблі і постраждалі

Від початку доби 16 лютого в Україні зафіксовано 1174 ДТП.
Про це повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.
Через несприятливі погодні умови ситуація на дорогах погіршилась і зросла кількість аварій.
В 120 випадках ДТП є потерпілі та загиблі.
314 викликів з цієї статистики зафіксували в Києві, 18 з них - ДТП із потерпілими.
- КМДА попередила про ожеледицю завтра і заявила, що одночасно розчистити всі дороги неможливо. Комунальні служби здійснюють прибирання і протиожеледну обробку.