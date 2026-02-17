Німеччина прагне залучити ЗСУ до навчання солдатів Бундесверу

Раніше саме німецькі військові проводили навчальні програми для українських новобранців.

Міністерство оборони Німеччини прагне якомога скоріше використати досвід Збройних Сил України для навчання власної армії.

Як пише Spiegel, під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Мюнхена було підписано угоду між двома державами про залучення українських військових до навчальних програм Бундесверу.

У Берліні вважають, що українська армія має набагато більше бойового досвіду, ніж будь-які сили НАТО, тому цим потрібно скористатися. Найбільше німців цікавлять практичні знання, отримані під час зіткнень з російською армією, технології використання безпілотників та відбиття ворожих атак.

Раніше Бундесвер організовував для українських військових навчальні курси новобранців, а також проводив тренінги щодо використання переданих Україні зразків сучасного озброєння.