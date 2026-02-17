У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

Німеччина прагне залучити ЗСУ до навчання солдатів Бундесверу

Раніше саме німецькі військові проводили навчальні програми для українських новобранців.

Німеччина прагне залучити ЗСУ до навчання солдатів Бундесверу
Військові навчання в Німеччині
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Німеччини прагне якомога скоріше використати досвід Збройних Сил України для навчання власної армії.

Як пише Spiegel, під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Мюнхена було підписано угоду між двома державами про залучення українських військових до навчальних програм Бундесверу.

У Берліні вважають, що українська армія має набагато більше бойового досвіду, ніж будь-які сили НАТО, тому цим потрібно скористатися. Найбільше німців цікавлять практичні знання, отримані під час зіткнень з російською армією, технології використання безпілотників та відбиття ворожих атак.

Раніше Бундесвер організовував для українських військових навчальні курси новобранців, а також проводив тренінги щодо використання переданих Україні зразків сучасного озброєння.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies