ЗМІ: ЗСУ здійснили найбільше просування на фронті за останні 2,5 роки

За чотири дні вдалося звільнити від окупантів територію у 200 квадратних кілометрів.

ЗМІ: ЗСУ здійснили найбільше просування на фронті за останні 2,5 роки
Фото: Генштаб

За період з 11 до 15 лютого Збройним Силам України вдалося відтіснити російських окупантів з території у близько 201 квадратного кілометра, що стало найшвидшим просуванням українських військ за останні 2,5 роки повномасштабної війни.

Як пише France 24, востаннє такими темпами ЗСУ звільняли території під час літнього контрнаступу 2023 року. За чотири дні було відвойовано стільки землі, скільки росіяни захопили за весь грудень 2025-ого. Найбільше просування відбулося на схід від Запоріжжя, а також на Харківському, Костянтинівському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Успіхам українських військових сприяє ситуація з відключенням на території України нелегальних терміналів супутникового інтернету Starlink. Через це росіяни мають великі проблеми зі зв'язком та перебої з управлінням військами на полі бою.

