Сирський: Сили оборони активно ведуть штурмові дії на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на Олександрівському напрямку, а також в районі Гуляйполя на Запоріжжі. Сили оборони проводять контрнаступальні та штурмові дії.

Про це Головнокомандувач розповів у Facebook.

"Відвідав низку командних пунктів бригад і полків, які беруть участь в активних бойових діях на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя. Провів робочі зустрічі з командувачем ДШВ, командирами десантно-штурмових і штурмових частин", – зазначає головком.

За словами Сирського, оперативна обстановка на цьому напрямку залишається складною.

Противник не полишає намірів прорвати наші бойові порядки, проводить постійні атаки, в тому числі із застосуванням ОВТ, однак без суттєвого успіху.

Водночас, Сили оборони утримують визначені рубежі і позиції, зривають наміри ворога та завдають йому значних втрат у живій силі й техніці.

"Наші підрозділи проводять результативні контратакувальні, штурмові дії, ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію, засоби радіоелектронної боротьби", – додає Сирський.

Головком заслухав доповіді командирів щодо виконання поставлених завдань, зміни оперативної обстановки, пропозицій подальших дій та забезпечення першочергових потреб наших підрозділів.

"Віддав відповідні розпорядження. Наголосив на першочерговому пріоритеті: звільняти території – вкрай важливо, однак, маємо насамперед берегти життя наших воїнів, зберігати боєздатність частин і підрозділів", – наголошує він.

Генерал Сирський також нагадав командирам, що під час розстановки й призначення військовослужбовців на посади необхідно обов’язково враховувати їхній професійний досвід, кваліфікацію та спеціальні навички, здобуті у цивільному житті.