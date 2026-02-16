Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Сирський: Сили оборони активно ведуть штурмові дії на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя

Підрозділи ЗСУ проводять результативні контратаки та штурмові дії.

Сирський: Сили оборони активно ведуть штурмові дії на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя
Олександр Сирський
Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на Олександрівському напрямку, а також в районі Гуляйполя на Запоріжжі. Сили оборони проводять контрнаступальні та штурмові дії.

Про це Головнокомандувач розповів у Facebook.

"Відвідав низку командних пунктів бригад і полків, які беруть участь в активних бойових діях на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя. Провів робочі зустрічі з командувачем ДШВ, командирами десантно-штурмових і штурмових частин", – зазначає головком. 

За словами Сирського, оперативна обстановка на цьому напрямку залишається складною.

Противник не полишає намірів прорвати наші бойові порядки, проводить постійні атаки, в тому числі із застосуванням ОВТ, однак без суттєвого успіху. 

Водночас, Сили оборони утримують визначені рубежі і позиції, зривають наміри ворога та завдають йому значних втрат у живій силі й техніці.

"Наші підрозділи проводять результативні контратакувальні, штурмові дії, ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію, засоби радіоелектронної боротьби", – додає Сирський.

Головком заслухав доповіді командирів щодо виконання поставлених завдань, зміни оперативної обстановки, пропозицій подальших дій та забезпечення першочергових потреб наших підрозділів. 

"Віддав відповідні розпорядження. Наголосив на першочерговому пріоритеті: звільняти території – вкрай важливо, однак, маємо насамперед берегти життя наших воїнів, зберігати боєздатність частин і підрозділів", – наголошує він.

Генерал Сирський також нагадав командирам, що під час розстановки й призначення військовослужбовців на посади необхідно обов’язково враховувати їхній професійний досвід, кваліфікацію та спеціальні навички, здобуті у цивільному житті. 

  • Від початку доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. На Олександрівському напрямку агресор атакував п’ять разів у напрямках населених пунктів Іванівка, Олексіївка та Злагода. Дві атаки ще тривають.
