Війна

Унаслідок російських обстрілів у Херсоніі п'ятеро людей постраждали

Окупанти упродовж дня обстрілювали область з реактивної артилерії, мінометами та дронами.

Унаслідок російських обстрілів у Херсоніі п'ятеро людей постраждали
наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Упродовж дня 16 лютого російські окупанти атакували Херсон та область з різних видів озброєння. Унаслідок ворожих атак постраждали 5 цивільних.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні. Упродовж 16 лютого армія РФ атакувала населені пункти Херсонської області з реактивної артилерії, мінометами та дронами.  Унаслідок російських атак п'ятеро цивільних дістали поранень. Всі травмовані – жителі Херсона. 

"Вранці ворог здійснив удар по місту з РСЗВ – поранено чоловіка. Пізніше від снаряду, що окупанти скинули з БпЛА постраждав ще один чоловік", – повідомляють у відомстві.  Вдень відбувся артилерійський обстріл, снаряди влучили по території однієї з лікарень міста. Внаслідок чого дві співробітниці закладу дістали травм.  Близько 16:00 через ворожий обстріл травми голови отримала ще одна жінка. Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, заклад охорони здоров’я, приватні підприємства, гуртожиток, автотранспорт.  Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

﻿
