Окупанти вдарили по лікарні у Херсоні, постраждали дві жінки

Сьогодні близько 12:20 російські окупанти атакували з дронів одну з лікарень у Херсоні.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Унаслідок ворожого удару постраждали двоє працівниць медзакладу. У жінок 49 та 63 роки діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення.
Потерпілі отримують необхідну допомогу.
У будівлі пошкоджено фасад, вибито вікна, пошкоджено кабінети, а також систему опалення та водопостачання.
- Раніше стало відомо, що російські військові знову атакували головний корпус Херсонського державного університету. Окупанти вдарили по аудиторії фізико-математичного факультету.