Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдарили по лікарні у Херсоні, постраждали дві жінки

У будівлі пошкоджено фасад, вибито вікна, пошкоджено кабінети, а також систему опалення та водопостачання.

Окупанти вдарили по лікарні у Херсоні, постраждали дві жінки
Фото: nikvesti.com

Сьогодні близько 12:20 російські окупанти атакували з дронів одну з лікарень у Херсоні.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Унаслідок ворожого удару постраждали двоє працівниць медзакладу. У жінок 49 та 63 роки діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

Потерпілі отримують необхідну допомогу.

У будівлі пошкоджено фасад, вибито вікна, пошкоджено кабінети, а також систему опалення та водопостачання.

﻿
