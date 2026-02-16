Окупанти вдарили по лікарні у Херсоні, постраждали дві жінки

У будівлі пошкоджено фасад, вибито вікна, пошкоджено кабінети, а також систему опалення та водопостачання.

Сьогодні близько 12:20 російські окупанти атакували з дронів одну з лікарень у Херсоні.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Унаслідок ворожого удару постраждали двоє працівниць медзакладу. У жінок 49 та 63 роки діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

Потерпілі отримують необхідну допомогу.

