Вони підірвали авто неподалік від однієї з будівель спецслужби 11 лютого цього року.

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ протягом доби затримало двох агентів РФ, які 11 лютого цього року підірвали авто у центрі Києва.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Зловмисники спочатку начинили вибухівкою, а потім підірвали фургон, припаркований поряд з одним із об'єктів СБУ.

Як встановило розслідування, виконанням російського замовлення займався завербований ворогом 47-річний військовослужбовець ЗСУ, який самовільно залишив місце служби на Сумщині. У Нацполіції повідомили, що дезертиром виявився іноземець. Після втечі з гарнізону дезертир “заліг на дно” на заході України.

Згодом, за вказівкою куратора, він залучив до співпраці 29-річного спільника з Києва, якому представився українським спецслужбістом і доручив зробити саморобний вибухових пристрій (СВП) з дистанційною активацією.

Також російські “замовники” придбали через підставних осіб вживаний фургон і замовили його переобладнання нібито під реанімобіль для перевезення поранених воїнів Сил оборони. Для цього продавці авто встановили в салоні машини кисневі та газові балони, а також облаштували всередині вебкамеру з віддаленим доступом, якою потім скористалися російські спецслужбісти.

Насправді газобалонне обладнання мало спрацювати для підсилення вражаючої дії вибуху, а за допомогою відеопристрою рашисти стежили за паркуванням фургона на місці запланованого теракту. Після виготовлення СВП фігуранти заклали його всередині фургона і швидко залишили локацію. Далі рашисти дистанційно підірвали авто. Детонація сталася передчасно й на щастя ніхто не постраждав.

Під час обшуків за місцями тимчасового проживання зловмисників виявлено комплектуючі до саморобної бомби, камери відеоспостереження та сім-карти, які готувалися для нових терактів. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом агентам про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно зі співробітниками Національної поліції, слідчими Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокуратури.