Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоПодії

​​У Буковелі через пожежу в готелі евакуювали 60 людей

Постраждалих немає. Причину загоряння встановлюють.

​​У Буковелі через пожежу в готелі евакуювали 60 людей
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

На Прикарпатті у селі Поляниця, де розташований курорт "Буковель", горіла п’ятиповерхова будівля. 

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Зазначається, що рятувальники евакуювали 60 людей.

"О 23:19 15 лютого надійшло повідомлення про пожежу в селі Поляниця Поляницької територіальної громади Надвірнянського району. Загоряння виникло у приміщенні на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі на площі близько 20 м². Рятувальники спільно з адміністрацією закладу евакуювали 60 осіб та не допустили поширення вогню на сусідні приміщення" - йдеться в повідомленні.

Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюють.

У ДСНС також підтвердили, що п’ятиповерхова будівля, в якій сталося загоряння, є готелем.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies