​​У Буковелі через пожежу в готелі евакуювали 60 людей

На Прикарпатті у селі Поляниця, де розташований курорт "Буковель", горіла п’ятиповерхова будівля.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Зазначається, що рятувальники евакуювали 60 людей.

"О 23:19 15 лютого надійшло повідомлення про пожежу в селі Поляниця Поляницької територіальної громади Надвірнянського району. Загоряння виникло у приміщенні на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі на площі близько 20 м². Рятувальники спільно з адміністрацією закладу евакуювали 60 осіб та не допустили поширення вогню на сусідні приміщення" - йдеться в повідомленні.

Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюють.

У ДСНС також підтвердили, що п’ятиповерхова будівля, в якій сталося загоряння, є готелем.