Сьогодні, у віці 79 років помер Семен Глузман - відомий лікар-психіатр, правозахисник, радянський дисидент та політв'язень.

Про це повідомило ВВС News із посиланням на близьких Глузмана.

"У нього був важкий і категоричний характер та легка і чиста совість. Відійшов Семен Глузман. У радянські часи він стверджував , що генерал Григоренко був психічно здоровим і піддавався репресивній психіатрії. Сам Глузман був ув'язненим і відбував "покарання" разом з Мирославом Мариновичем і іншими героями в'язнями сумління, - написав депутат парламенту Микола Княжицький.

Правозахисника і психіатра Семена Глузмана називають одним із моральних авторитетів України.

У 1971-му, щойно закінчивши Київський медінститут, Глузман підготував незалежну заочну судово-психіатричну експертизу в справі генерала Петра Григоренка - дисидента, якого покарала радянська система за його діяльність як захисника прав кримських татар. Глузман визнав його психічно здоровим і доводив незаконність застосування проти нього методів репресивної психіатрії - всупереч офіційному висновку.

А вже у 1972-му Глузман за це був засуджений до семи років таборів та трьох років заслання. Він відбував покарання у Пермській та Тюменській областях Росії, а його співкамерниками були дисиденти Левко Лук'яненко, Євген Сверстюк та багато інших.

Семен Глузман був президентом Асоціації психіатрів України і домагався реформи психіатрії в Україні. Він вважав, що за всі роки Незалежності так і не були створені проміжні заклади для тих психічно хворих людей, які не потребують стаціонарного лікування.

Глузман писав колонку для Lb.ua. З його матеріалами можна ознайомитися за посиланням.