Апеляційний суд відхилив скаргу на утримання під вартою підозрюваної в шпигунстві журналістки Кардаш

Жінку затримали 20 січня. 

Кардаш, якій інкримінують шпигунство на користь Білорусі
Фото: kyiv24

Київський апеляційний суд відхилив скаргу на утримання під вартою журналістки Інни Кардаш, підозрюваної в шпигунстві на користь спецслужб Білорусі. Про це пише Суспільне.

Інна Кардаш ще до повномасштабної війни передавала дані громадянину Білорусі, "що здійснював конфіденційне співробітництво зі спецслужбами". У вересні 2025, під час поїздки на її батьківщину, жінку, за даними українського слідства, завербував КДБ Білорусі. 

Окрім роботи в українських медіа, зокрема агентстві "Інтерфакс-Україна", білоруска встигла влаштуватися до Головного управління розвідки в Координаційний штаб з питань поводження з полоненими. За даними слідства, під час роботи там вона фотографувала документи і пересилала куратору. В СБУ пояснювали, що саме під час спроби влаштуватися до ГУР жінкою зацікавилася внутрішня безпека. Там додали, що українські розвідники розпочали з нею "оперативну гру", яка дозволила не тільки задокументувати кожен її крок, але й через неї регулярно дезінформувати білоруську спецслужбу.

Кардаш була затримана 20 січня. СБУ повідомила, що за білорускою наглядали протягом певного періоду часу. Слідство вважає, що вона співпрацювала з білоруською спецслужбою ще з 2020 року. Вона діяла під прикриттям журналістської роботи та працювала кореспондентом 112 каналу підозрюваного в державній зарді ексдепутата Віктора Медведчука. 

