ВАКС частково задовольнив апеляцію Юлії Тимошенко

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу Юлії Тимошенко щодо арешту майна, знявши обмеження з трьох авто, двох гаражів та $6,3 тисячі, але залишивши арешт на її рахунках.
Про це повідомила пресслужба АП ВАКС. Також трансляція засідання здійснювалася онлайн.
За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС, якою було накладено арешт на майно чоловіка підозрюваної, проте відмовлено в арешті коштів, розміщених на її банківських рахунках.
У цій частині колегія суддів АП ВАКС постановила нову ухвалу, якою:
- наклала арешт на кошти підозрюваної, що розміщені на її банківському рахунку (вклад);
- відмовила у накладенні арешту на 1/2 частини трьох автівок та двух гаражів, що зареєстровані на її чоловіка.
Іншу ухвалу слідчого судді ВАКС скасовано в частині накладення арешту на кошти у сумі 6 300 доларів США. У цій частині відмовлено в їх арешті.
В інших частинах ухвали слідчого судді залишено без змін, а апеляційні скарги - без задоволення.
Ухвала Апеляційної палати набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Справа Юлії Тимошенко
- 14 січня у Юлії Тимошенко відбулися обшуки, їй оголосили підозру у спробі підкупу депутатів задля голосування за певні закони.
- Через два дні їй було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33 мільйонів 280 тисяч гривень.
- Суд арештував майно політикині, вилучене під час обшуків, а також наклав арешт на майно її чоловіка.
- 23 січня за Тимошенко було внесено повний розмір застави.
- 27 січня лідерка "Батьківщини " отримала дозвіл подорожувати за межі Київської області. Також було знято судову заборону на спілкування з 66 народними обранцями.