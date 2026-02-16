ВАКС частково задовольнив апеляцію Юлії Тимошенко

Суд постановив накласти арешт на її рахунок і скасував арешт трьох авто та двох гаражів, що належать її чоловікові.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу Юлії Тимошенко щодо арешту майна, знявши обмеження з трьох авто, двох гаражів та $6,3 тисячі, але залишивши арешт на її рахунках.

Про це повідомила пресслужба АП ВАКС. Також трансляція засідання здійснювалася онлайн.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС, якою було накладено арешт на майно чоловіка підозрюваної, проте відмовлено в арешті коштів, розміщених на її банківських рахунках.

У цій частині колегія суддів АП ВАКС постановила нову ухвалу, якою:

наклала арешт на кошти підозрюваної, що розміщені на її банківському рахунку (вклад);

відмовила у накладенні арешту на 1/2 частини трьох автівок та двух гаражів, що зареєстровані на її чоловіка.

Іншу ухвалу слідчого судді ВАКС скасовано в частині накладення арешту на кошти у сумі 6 300 доларів США. У цій частині відмовлено в їх арешті.

В інших частинах ухвали слідчого судді залишено без змін, а апеляційні скарги - без задоволення.

Ухвала Апеляційної палати набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Справа Юлії Тимошенко