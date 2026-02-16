На Сумщині оголосили надзвичайну ситуацію через відлигу та сильні опади

Через сильні підтоплення у Сумській громаді оголосили надзвичайну ситуацію природного характеру.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"Сьогодні відбулося засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій СМТГ, на якому офіційно підтверджено необхідність вжиття термінових заходів для стабілізації обстановки та запобігання ускладнень", – ідеться у повідомленні.

Ситуацію офіційно визначили як надзвичайну природного характеру.

"Наразі для стабілізації обстановки всі міські служби переведені у посилений режим роботи. ️Залучено підрозділи ДСНС, КП «Сумижилкомсервіс», КП «Міськводоканал», КП «Міськсвітло», КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба». Проводяться роботи з відкачування ливневих вод у домогосподарствах, очищення дощоприймальних колодязів і водовідвідних каналів. Роботи виконуються у посиленому режимі", – ідеться в повідомленні.

З метою недопущення ускладнення ситуації КП "Шляхрембуд" та КП "Зеленбуд" додатково організовано роботи з посипання небезпечних ділянок протиожеледними матеріалами та проведення превентивних заходів на найбільш проблемних ділянках доріг.