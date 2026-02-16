Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
У Генштабі повідомили про ураження живої сили, вузолу зв’язку та пункт управління дронами РФ

ЗСУ вдарили по російських активах на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.

У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження районів зосередження живої сили російської армії, вузла зв’язку та пункту управління БпЛА ворога.

ЗСУ вдарили по російських активах на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.

Зокрема, в ніч на 16 лютого, у районі населеного пункту Калинівка (ТОТ Запорізької області), уражено район зосередження живої сили противника.

Учора, 15 лютого 2026 року, у районі Новопавлівки (ТОТ Донецької області) уражено вузол зв’язку ворога.

У районі населеного пункту Березове (ТОТ Дніпропетровської області) наші воїни вдарили по зосередженню живої сили противника.

Також, у районі населеного пункту Затишок (ТОТ Донецької області) уражено пункт управління БпЛА окупантів.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

