ЗСУ вдарили по російських активах на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.

У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження районів зосередження живої сили російської армії, вузла зв’язку та пункту управління БпЛА ворога.

Зокрема, в ніч на 16 лютого, у районі населеного пункту Калинівка (ТОТ Запорізької області), уражено район зосередження живої сили противника.

Учора, 15 лютого 2026 року, у районі Новопавлівки (ТОТ Донецької області) уражено вузол зв’язку ворога.

У районі населеного пункту Березове (ТОТ Дніпропетровської області) наші воїни вдарили по зосередженню живої сили противника.

Також, у районі населеного пункту Затишок (ТОТ Донецької області) уражено пункт управління БпЛА окупантів.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.