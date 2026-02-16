Головне за ніч та ранок понеділка, 16 лютого: 235 боєзіткнень, переговори в Женеві, підозра Галущенку

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що українська делегація вирушила до Женеви на переговори.

"На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки", – зазначив керівник ОП і додав, що інтереси України мають бути захищені.

Він опублікував фото біля потяга із заступником керівника Головного управління розвідки Вадимом Скібіцьким та заступником керівника ОП Сергієм Кислицею.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 235 зіткнень.

Інтенсивні бої йшли на Покровському (63) та Гуляйпільському (37) напрямках.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Миколайпілля, Новопавлівка, Степанівка та Софіївка.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 180 окупантів, 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем та одну систему ППО. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 254 450 солдатів.

У ніч на 16 лютого, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців чотирма протикорабельними ракетами Циркон із окупованого Криму, балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської області, керованою авіаційною ракетою Х-31П із окупованої частини Запорізької області, а також 62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Дронами била з Криму і російських напрямків Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Близько 40 дронів – "шахеди", повідомили в Повітряних силах.

“За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві протикорабельні ракети Циркон та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів”, – розповіли в Повітряних силах.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.

Станом на ранок 16 лютого унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі на Донеччині, Дніпропетровщині, Черкащині, та Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови.

Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 178 населених пунктів у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Миколаївській та Одеській областях, розповіли у Міненерго.

Колишній міністр енергетики і юстиції Герман Галущенко отримав підозру: слідство вважає Галущенка причетним до відмивання коштів та участі в злочинній організації.

За даними детективів і прокурорів, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації зареєстрували фонд, який мав залучити близько $100 млн “інвестицій”. “Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед «інвесторів» фонду була і родина підозрюваного”, – йдеться у повідомленні НАБУ.

