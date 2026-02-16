Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

Розвідка отримала дані про підготовку Росією наступного масованого удару

Попередній масований удар був 12 лютого, після того окупанти проводили точкові обстріли. 

Розвідка отримала дані про підготовку Росією наступного масованого удару
Робота української ППО
Фото: Міністерство енергетики України

Українська розвідка отримала інформацію про підготовку Росією наступного масованого удару. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами селекторної наради.

Він доручив командувачу Повітряних сил Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту. Також був звіт по наслідках нічного удару – росіяни застосували ракети проти об’єктів нашої енергетики. 

“ППО відпрацювала. Навіть напередодні зустрічей трьох сторін у Женеві російська армія не має інших наказів, крім продовження ударів по Україні. Це красномовно – як Росія ставиться до дипломатичних зусиль партнерів. Кожна російська ракета – це відповідь агресора на заклики закінчити війну, і саме тому ми наполягаємо: тільки з достатнім тиском на Росію та чіткими гарантіями безпеки Україні реально закінчити цю війну”, – прокоментував глава держави. 

На нараді обговорили ситуацію в Харкові та області, у Запоріжжі, Полтаві та області, в Сумській, Кіровоградській, Київській областях, Києві і Тернополі.

Доручив уряду розширити постачання для Харкова за програмою пакунків тепла, і загалом по програмі вийдемо на рівень близько 90 тис. пакунків. Була окрема доповідь міністра енергетики України Дениса Шмигаля про підготовку зустрічей у форматі енергетичного «Рамштайну» на тижні у Франції – будуть представлені держави Групи семи, партнери з Північної Європи та Балтії, також будуть міністри зі США, Канади та з ЄС. Визначили конкретні речі, які нам потрібні, і саме на таких пакетах підтримки енергетики міністр зосередиться”, – сказав він.

﻿
