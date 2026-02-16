Розвідка отримала дані про підготовку Росією наступного масованого удару

Українська розвідка отримала інформацію про підготовку Росією наступного масованого удару. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами селекторної наради.

Він доручив командувачу Повітряних сил Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту. Також був звіт по наслідках нічного удару – росіяни застосували ракети проти об’єктів нашої енергетики.

“ППО відпрацювала. Навіть напередодні зустрічей трьох сторін у Женеві російська армія не має інших наказів, крім продовження ударів по Україні. Це красномовно – як Росія ставиться до дипломатичних зусиль партнерів. Кожна російська ракета – це відповідь агресора на заклики закінчити війну, і саме тому ми наполягаємо: тільки з достатнім тиском на Росію та чіткими гарантіями безпеки Україні реально закінчити цю війну”, – прокоментував глава держави.

На нараді обговорили ситуацію в Харкові та області, у Запоріжжі, Полтаві та області, в Сумській, Кіровоградській, Київській областях, Києві і Тернополі.

“Доручив уряду розширити постачання для Харкова за програмою пакунків тепла, і загалом по програмі вийдемо на рівень близько 90 тис. пакунків. Була окрема доповідь міністра енергетики України Дениса Шмигаля про підготовку зустрічей у форматі енергетичного «Рамштайну» на тижні у Франції – будуть представлені держави Групи семи, партнери з Північної Європи та Балтії, також будуть міністри зі США, Канади та з ЄС. Визначили конкретні речі, які нам потрібні, і саме на таких пакетах підтримки енергетики міністр зосередиться”, – сказав він.