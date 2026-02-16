У Черкасах мережу АЗС викрили на тіньовому продажі пального на 81 млн грн

Операції не відображалися у податковій звітності, що дозволяло приховувати реальні обсяги продажу.

У Черкасах правоохоронці припинили незаконний обіг пального через ліцензовану мережу автозаправних станцій.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідством доведено, що упродовж 2022–2025 років службові особи підприємства організували реалізацію пального поза межами офіційного обліку. Такі операції не відображалися у податковій звітності, що дозволяло приховувати реальні обсяги продажу.

Унаслідок такої діяльності було реалізовано пального на понад 81 млн грн, а державний бюджет недоотримав понад 10 млн грн податків.

Крім того, отримані кошти, за версією слідства, легалізовані через фінансові операції підприємства.

Фото: Офіс генпрокурора

Керівниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, незаконний збут підакцизних товарів, службове підроблення та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службове підроблення).

Окремо здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення зазначеного пального. У межах цього провадження встановлюються обставини виробництва, походження сировини та коло причетних осіб.