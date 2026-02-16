Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
На Житомирщині через падіння снігу з даху дитсадка травмовано дитину: поліція проводить розслідування

4-річного жителя Високівської громади госпіталізували з переломом гомілки. 

На Житомирщині через падіння снігу з даху дитсадка травмовано дитину: поліція проводить розслідування
Фото: Поліція

У Житомирському районі через падіння снігу з даху дитсадка травмовано дитину.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області

"12 лютого до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 4-річного жителя Високівської громади з переломом гомілки. З’ясовано, що травму дитина отримала під час прогулянки в дитячому закладі освіти. Нині всі обставини встановлюють слідчі", - йдеться в повідомленні. 

Під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що того дня діти під наглядом виховательки гралися на території, прилеглій до адміністративної будівлі закладу. Близько 12:00 з даху впала снігова брила, внаслідок чого один з вихованців отримав травму ноги.

Слідчі розпочали досудове розслідування з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) КК України.  

