З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру Групи "Нафтогаз". Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак - більше, ніж за попередні три роки разом.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогаза".

Зазначається, що найважчим став жовтень 2025 року - впродовж місяця Росія здійснила 25 комбінованих атак.

Загалом з 2022 року по об’єктах Групи "Нафтогаз" застосовано понад 1 700 засобів ураження, включно з ракетами, дронами і артилерією, з яких 1 399 - у 2025 році.

"2025 рік став безпрецедентним за масштабами атак на нашу інфраструктуру - інтенсивність обстрілів була вищою, ніж у попередні роки війни. Попри це, ми забезпечуємо країну газом та підтримуємо стійкість енергосистеми. Дякую всім, хто щодня працює для того, щоб у домівках українців попри терористичні атаки були газ і тепло", - зазначив голова правління НАК Сергій Корецький.

Він додав, що наслідком російських атак стали втрати власного видобутку через що компанія змушена імпортувати додаткові обсяги газу для стабільного проходження опалювального сезону.