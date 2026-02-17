Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
“Укргідроенерго” цієї весни очікує на досить сильний паводок

Ситуація ускладнена відсутністю інформації про сніговий покрив, зокрема в Білорусі, а також військовими діями РФ.

“Укргідроенерго” цієї весни очікує на досить сильний паводок
т. в.о. гендиректора “Укргідроенерго” Богдан Сухецький
Фото: “Укргідроенерго”

Т. в.о. генерального директора компанії ПрАТ "Укргідроенерго" Богдан Сухецький повідомив, що компанія очікує цьогоріч на достатньо сильний паводок і готується до пропуску значного обсягу води, повідомляє “Інтерфакс-Україна”

“На жаль, ми зараз маємо дуже погану ситуацію з прогнозуванням. Ми не маємо інформації про запаси снігу в Білорусі та вище по течії. Ми розраховуємо винятково на аналіз із загальнодоступних мереж. І ми бачимо, що цього року води буде достатньо. Звісно, багато залежить від того, наскільки швидким буде потепління",  – сказав Сухецький в кулуарах Медіацентру в Києві.

Він пояснив, що внаслідок морозів, які були до початку масштабних снігопадів, є достатнє промерзання грунту, тому вся вода, що буде з’являтися при таненні, миттєво потрапить у водосховища.

"Ми звільняємо водосховища, готуємося до пропуску паводка - це наша звичайна робота. Єдине, що її ускладнює, – це обстріли і важкі умови праці енергетиків в цілому",  – зазначив глава "Укргідроенерго".

Стосовно потенційного росту виробітку електроенергії гідроелектростанціями в зв’язку з більшими обсягами води Сухецький зазначив, що це важливе, але не головне питання.

"Питання навіть не у виробітку е/е. Компанія регулює воду з безпекової ситуації. Робимо запаси води, потім балансуємо систему, а вже потім – виробіток е/е. Завдання для ГЕС – це принцип трьох Б: безпека, баланс, бізнес. Ми по цьому і йдемо. Тому зараз працюємо над тим, щоб правильно закумулювати та пропустити воду. Виробіток, безумовно, одне з завдань", – описав ситуацію керівник "Укргідроенерго".

﻿
