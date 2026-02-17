“Укргідроенерго” цієї весни очікує на досить сильний паводок

Т. в.о. генерального директора компанії ПрАТ "Укргідроенерго" Богдан Сухецький повідомив, що компанія очікує цьогоріч на достатньо сильний паводок і готується до пропуску значного обсягу води, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

“На жаль, ми зараз маємо дуже погану ситуацію з прогнозуванням. Ми не маємо інформації про запаси снігу в Білорусі та вище по течії. Ми розраховуємо винятково на аналіз із загальнодоступних мереж. І ми бачимо, що цього року води буде достатньо. Звісно, багато залежить від того, наскільки швидким буде потепління", – сказав Сухецький в кулуарах Медіацентру в Києві.

Він пояснив, що внаслідок морозів, які були до початку масштабних снігопадів, є достатнє промерзання грунту, тому вся вода, що буде з’являтися при таненні, миттєво потрапить у водосховища.

"Ми звільняємо водосховища, готуємося до пропуску паводка - це наша звичайна робота. Єдине, що її ускладнює, – це обстріли і важкі умови праці енергетиків в цілому", – зазначив глава "Укргідроенерго".

Стосовно потенційного росту виробітку електроенергії гідроелектростанціями в зв’язку з більшими обсягами води Сухецький зазначив, що це важливе, але не головне питання.

"Питання навіть не у виробітку е/е. Компанія регулює воду з безпекової ситуації. Робимо запаси води, потім балансуємо систему, а вже потім – виробіток е/е. Завдання для ГЕС – це принцип трьох Б: безпека, баланс, бізнес. Ми по цьому і йдемо. Тому зараз працюємо над тим, щоб правильно закумулювати та пропустити воду. Виробіток, безумовно, одне з завдань", – описав ситуацію керівник "Укргідроенерго".