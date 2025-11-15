Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Зеленський: починаємо перезавантаження держпідприємств у сфері енергетики

Паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями.

Зеленський: починаємо перезавантаження держпідприємств у сфері енергетики
Володимир Зеленський, Юлія Свириденко, Олексій Соболев
Фото: телеграм Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок перезавантаження державних підприємств у сфері енергетики.

Про це йдеться на його телеграм-каналі

"Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики. Паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями. Сьогодні разом із Премʼєр-міністром України Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій", – розповів глава держави. 

  • У "Енергоатомі" за тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової і фахової наглядової ради компанії, а завдяки цьому – повне перезавантаження правління.
  • В "Укргідроенерго" анонсував термінове проведення конкурсу на нового керівника компанії і доформування наглядової ради. 
  • Оператор газотранспортної системи України: доформування наглядової ради й термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії. 
  • У "Нафтогазі України" з огляду на те, що контракти поточного складу наглядової ради завершуються в січні наступного року, має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так, щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 2026 року. 

У решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах. Президент також доручив урядовцям бути в постійній та змістовній комунікації з правоохоронними й антикорупційними органами. 

  • 10 листопада Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Йшлося про корупцію в енергетиці, відмивання коштів і незаконне збагачення. У рамках слідства тоді провели понад сім десятків обшуків.
  • Детективи дали операції назву "Мідас". Так звали фригійського володаря, відомого здатністю обертати все, чого він торкався, на золото. 
  • Наразі підозри отримали бізнесмен, за даними журналістів, це Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка, коли той очолював Міненерго, Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.
  • Також підозру отримав колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов.
  • 13 листопада президент Зеленський ввів персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) проти фігурантів антикорупційної операції “Мідас” Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
  • Операція НАБУ та САП під кодовою назвою “Мідас” не лише виявила добре організовану групу високопоставлених корупціонерів, а й частково привідкрила її зв'язки зі зрадниками України та державою-агресором. Детальніше про цю справу читайте у матеріалі LB.ua "Міндічгейт: чи буде окреме розслідування російських зв’язків корупційного угруповання?"
