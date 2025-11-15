G7 про операцію “Мідас”: антикорупційні реформи є ключем до євроатлантичної інтеграції

Також організація привітала готовність президента України до співпраці і підтримки незалежного антикорупційного розслідування НАБУ.

Посли країн "Великої сімки" відреагували на антикорупційну операцію “Мідас”, яка призвела, зокрема, до кадрових змін в уряді.

“Вітаємо готовність президента Володимира Зеленського до співпраці і підтримки незалежного розслідування НАБУ/САП. Розраховуємо на подальше лідерство України в антикорупційних реформах, що є ключовим для євроатлантичної інтеграції.На тлі триваючих російських атак і надалі підтримуємо енергетичну стійкість України”, – йдеться в повідомленні G7.

Операція “Мідас”