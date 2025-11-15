G7 про операцію “Мідас”: антикорупційні реформи є ключем до євроатлантичної інтеграції

Посли країн "Великої сімки" відреагували на антикорупційну операцію “Мідас”, яка призвела, зокрема, до кадрових змін в уряді.
“Вітаємо готовність президента Володимира Зеленського до співпраці і підтримки незалежного розслідування НАБУ/САП. Розраховуємо на подальше лідерство України в антикорупційних реформах, що є ключовим для євроатлантичної інтеграції.На тлі триваючих російських атак і надалі підтримуємо енергетичну стійкість України”, – йдеться в повідомленні G7.
Операція “Мідас”
- 10 листопада Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Йшлося про корупцію в енергетиці, відмивання коштів і незаконне збагачення. У рамках слідства тоді провели понад сім десятків обшуків.
- Детективи дали операції назву "Мідас". Так звали фригійського володаря, відомого здатністю обертати все, чого він торкався, на золото.
- Наразі підозри отримали бізнесмен, за даними журналістів, це Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка, коли той очолював Міненерго, Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.
- Також підозру отримав колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов.
- 13 листопада президент Зеленський ввів персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) проти фігурантів антикорупційної операції “Мідас” Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
- Операція НАБУ та САП під кодовою назвою “Мідас” не лише виявила добре організовану групу високопоставлених корупціонерів, а й частково привідкрила її зв'язки зі зрадниками України та державою-агресором. Детальніше про цю справу читайте у матеріалі LB.ua "Міндічгейт: чи буде окреме розслідування російських зв’язків корупційного угруповання?"