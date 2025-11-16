Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Політика

Президент Зеленський анонсував масштабне перезавантаження управління в енергетиці

Глава держави озвучив п'ять важливих рішень, виконання яких доручено уряду.

Фото: Володимир Зеленський у X

Президент України Володимир Зеленський 16 листопада вранці провів онлайн-нараду з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко щодо подальших кроків для очищення та перезавантаження управління у сфері енергетики та пов’язаних державних інституціях. 

Про це ідеться у повідомленні глави держави.

За підсумками онлайн-наради із главою уряду, Зеленський озвучив низку ключових рішень.

По-перше, Кабінету Міністрів доручено невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

По-друге, буде оновлено керівництво Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.

По-третє, Прем’єр-міністр має внести на розгляд парламенту подання щодо призначення нового керівника Фонду держмайна України.

По-четверте, заплановане оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у тісній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами. Конкурс на посаду керівника АРМА мають завершити вже до кінця цього року.

По-п’яте, уряду доручено оперативно провести аудит та підготувати до продажу активи, що належали російським суб’єктам та колаборантам, які втекли до РФ. 

За словами президента, ці об’єкти повинні працювати виключно в інтересах України – для зміцнення оборони та наповнення державного бюджету.
