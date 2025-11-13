Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Медіа: Володимир Зеленський відвідає Грецію 16 листопада

Президент України зустрінеться у Афінах з прем'єром та президентом Греції.

Медіа: Володимир Зеленський відвідає Грецію 16 листопада
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський має відвідати Грецію в неділю, 16 листопада.

Про це повідомляє Kathimerini.

Програма перебування президента України постійно коригується з міркувань безпеки, втім відомо, що його прибуття очікується на початку дня.

Як заплановано, Володимир Зеленський відвідає Президентський палац, де зустрінеться з президентом Греції Константіносом Тасулою.

Після цього президент України проведе переговори з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, а пізніше, як очікується, відвідає спікера парламенту, Нікітаса Какламаніса.
