Медіа: Володимир Зеленський відвідає Грецію 16 листопада

Президент України Володимир Зеленський має відвідати Грецію в неділю, 16 листопада.
Про це повідомляє Kathimerini.
Програма перебування президента України постійно коригується з міркувань безпеки, втім відомо, що його прибуття очікується на початку дня.
Як заплановано, Володимир Зеленський відвідає Президентський палац, де зустрінеться з президентом Греції Константіносом Тасулою.
Після цього президент України проведе переговори з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, а пізніше, як очікується, відвідає спікера парламенту, Нікітаса Какламаніса.