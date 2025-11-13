ЗМІ: Дружина Чернишова ховала корупційні документи в університеті

За інформацією "Української правди", дружина ексміністра єдності Олексія Чернишова Світлана намагалася приховати від слідства документи щодо будівництва у Козині під Києвом чотирьох розкішних маєтків на своєму робочому місці в Інституті філології Київського національного університету імені Т. Шевченка.
Чернишов став фігурантом "справи Міндіча" і був викритий антикорупційними органами під час операції "Мідас". Виявилося, що пов'язані з ним люди під час повномасштабного вторгнення зводили в елітному селищі на Київщині нерухомість, гроші на яку посадовцю давали з "каси Міндіча-Деркача".
Світлана Чернишова, яка є кумою першої леді Олени Зеленської, спробувала приховати відповідні документи в університеті, де працює. Проте слідчі НАБУ провели обшуки навіть там.
