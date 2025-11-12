Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Президенти Росії та Казахстану підписали Декларацію про всеосяжне стратегічне партнерство

Документ підписали під час візиту Касим-Жомарта Токаєва до Москви.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та президент Росії Володимир Путін, 12 листопада 2025 року
Фото: EPA/UPG

Президенти Казахстану та Росії, Касим-Жомарт Токаєв і Володимир Путін, підписали 12 листопада Декларацію про перехід двосторонніх відносин на рівень всеосяжного стратегічного партнерства та союзництва. 

Про це повідомляє регіональна служба Радіо Свобода ”Азаттик”

Президент Казахстану називав підписання документа однією з головних цілей його візиту до Москви. Він заявив, що документ “відкриє нову еру у двосторонніх зв'язках, підтвердить безпрецедентний рівень взаємної довіри та спільної готовності до більш тісної роботи в усіх напрямках”.

В свою чергу, російський диктатор сказав, що Астана та Москва — “найближчі партнери, друзі та надійні союзники один для одного”.

Токаєв запросив Путіна здійснити наступного року державний візит до Казахстану, і його російський колега прийняв запрошення.
