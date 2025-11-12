Президенти Росії та Казахстану підписали Декларацію про всеосяжне стратегічне партнерство

Документ підписали під час візиту Касим-Жомарта Токаєва до Москви.

Президенти Казахстану та Росії, Касим-Жомарт Токаєв і Володимир Путін, підписали 12 листопада Декларацію про перехід двосторонніх відносин на рівень всеосяжного стратегічного партнерства та союзництва.

Про це повідомляє регіональна служба Радіо Свобода ”Азаттик”.

Президент Казахстану називав підписання документа однією з головних цілей його візиту до Москви. Він заявив, що документ “відкриє нову еру у двосторонніх зв'язках, підтвердить безпрецедентний рівень взаємної довіри та спільної готовності до більш тісної роботи в усіх напрямках”.

В свою чергу, російський диктатор сказав, що Астана та Москва — “найближчі партнери, друзі та надійні союзники один для одного”.

Токаєв запросив Путіна здійснити наступного року державний візит до Казахстану, і його російський колега прийняв запрошення.