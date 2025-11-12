Зеленський: у цьому році вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки нафти в РФ

За даними розвідки, за підсумками цього року Росія втратить щонайменше 37 млрд дол. бюджетних нафтогазових доходів.

Сьогодні президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

“Є важливі результати нашого спільного з партнерами тиску на Росію. У цьому році вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти. Нафтогазові доходи російського бюджету скорочуються, і за підсумками цього року Росія втратить щонайменше 37 млрд дол. бюджетних нафтогазових доходів. І ще десятки мільярдів доларів втрачають російські нафтові компанії та загалом енергетичний сектор”, – повідомив Зеленський.

Глава держави зазначив, що все це обмежує російську воєнну машину. Крім того, працюють ефективно і звичайні санкції проти Росії, і українські далекобійні санкції.

Визначені також напрямки подальшого санкційного тиску.

“Дякую всім партнерам, які завдають і цілком справедливих юридичних ударів по суднах російського нафтового флоту, – танкерів росіяни використовують уже менше. І окремо сьогодні обговорили з керівником СЗР України заходи з повернення додому українських дітей, які були викрадені росіянами, а також інші операції за кордоном”, – повідомив президент.