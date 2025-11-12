Зеленський: у цьому році вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки нафти в РФ

Сьогодні президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.
“Є важливі результати нашого спільного з партнерами тиску на Росію. У цьому році вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти. Нафтогазові доходи російського бюджету скорочуються, і за підсумками цього року Росія втратить щонайменше 37 млрд дол. бюджетних нафтогазових доходів. І ще десятки мільярдів доларів втрачають російські нафтові компанії та загалом енергетичний сектор”, – повідомив Зеленський.
Глава держави зазначив, що все це обмежує російську воєнну машину. Крім того, працюють ефективно і звичайні санкції проти Росії, і українські далекобійні санкції.
Визначені також напрямки подальшого санкційного тиску.
“Дякую всім партнерам, які завдають і цілком справедливих юридичних ударів по суднах російського нафтового флоту, – танкерів росіяни використовують уже менше. І окремо сьогодні обговорили з керівником СЗР України заходи з повернення додому українських дітей, які були викрадені росіянами, а також інші операції за кордоном”, – повідомив президент.