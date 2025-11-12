Львів наступного місяця прийме неформальний саміт міністрів ЄС

Це буде демонстрація підтримки членства України у блоці.

Видання Politico пише, що у грудні у Львові відбудеться неформальний саміт міністрів країн ЄС з європейських справ для висловлення підтримки рухові України до членства у блоці.

На початку тижня уряди отримали запрошення на подію, яка має відбутися 10-11 грудня. Відповідні листи надіслано частково від імені Данії, яка нині головує у Раді Європейського Союзу, а від України підпис поставив віцепрем'єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка.

Під час саміту, як йдеться у програмі заходу, сторони отримають можливість дізнатися про досягнення України на шляху до ЄС, поділитися поглядами на наступні кроки та підтвердити політичну підтримку українських реформ та зусиль щодо інтеграції.

Зустріч міністрів відбудеться на тлі пошуку країнами Євросоюзу способу подолати опозицію Угорщини, яка єдина блокує процес швидшого початку переговорів щодо вступу України.