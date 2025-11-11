Андрій Сибіга поїхав до Канади, щоб взяти участь у міністерській зустрічі G7

Сьогодні, 11 листопада, та завтра міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Канаду для участі в засіданні міністрів закордонних справ країн Групи семи на запрошення канадської колеги Аніти Ананд.

Як зазначили в українському дипвідомстві, глава МЗС візьме участь у тематичних зустрічах щодо розвитку оборонної співпраці та підвищення тиску на РФ за участі країн Групи семи та Європейського Союзу, а також зустрічах щодо морської безпеки та зміцнення енергетичної та економічної стійкості за участі країн Групи семи, ЄС і запрошених держав: Індії, Південної Африки, Саудівської Аравії, Бразилії, Республіки Корея, Австралії та Мексики.

Також Андрій Сибіга проведе окремі міністерські переговори в форматі Україна-Франція-Німеччина-Італія.

Під час перебування в Канаді заплановані двосторонні переговори глави МЗС України з колегами з Республіки Корея, Японії, Бразилії та Індії.

У МЗС кажуть, що ключовими темами переговорів і виступів міністра стануть посилення підтримки України задля подолання російської агресії та відновлення миру, збільшення санкційного тиску та ізоляції агресора, повне використання заморожених активів РФ, зміцнення енергетичної стійкості України на тлі російського терору та додаткові інвестиції в розвиток українського оборонно-промислового комплексу, посилення інституційних та оборонних спроможностей.