Канада втратила статус країни, вільної від кору

США можуть стати наступними вже у січні.

Канада втратила статус країни, вільної від кору
Вакцинація
Фото: EPA/UPG

За оцінками Панамериканської організації охорони здоров'я, Канада вперше за останні 30 років більше не може вважатися країною, вільною від кору.

Як пише BBC, це перша держава у Північній Америці, яка втратила статус нульової захворюваності на кір після того, як упродовж 12 місяців не вдалося подолати спалах цієї хвороби. У 2025 році тут було зафіксовано 5000 випадків зараження.

Сполучені Штати ризикують також опинитися у списку потенційно небезпечних, оскільки річний термін збігає у січні - а нові випадки кору фіксуються у штатах Юта, Аризона та Південна Кароліна. 

Медики вважають причиною погіршення ситуації зменшення кількості вакцинованого населення. Для того, щоб вважати спільноту повністю захищеною від кору, необхідно, щоб 95% людей були щепленими.

 

