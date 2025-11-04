У Києві пластичному хірургу повідомили про підозру через смерть пацієнтки під час операції

У столиці правоохоронці повідомили про підозру 50-річному пластичному хірургу, з вини якого, за даними слідства, під час операції померла 28-річна пацієнтка.

Про це повідомила поліція Києва.

Як встановили слідчі, трагедія сталася влітку 2023 року у приватному медичному центрі. Під час проведення пластичної операції з імплантації сідниць лікар порушив вимоги медичних протоколів та інструкцій щодо застосування лікарських засобів.

За версією правоохоронців, через неправильну підготовку анестезійного розчину у 28-річної пацієнтки сталася зупинка серця. Колеги намагалися врятувати життя жінки, однак безуспішно — пацієнтка померла на операційному столі.

Судово-медична експертиза з’ясувала, що в анестезійному розчині було втричі перевищено допустиму терапевтичну дозу препарату, який до того ж не мав застосовуватися у цьому випадку й не був внесений до медичної документації.

Хірургу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворої.

У разі доведення вини лікарю загрожує до двох років позбавлення волі.