“Пацієнтів без ліків не лишимо”, – “Оптіма-Фарм” про зруйнований РФ склад медикаментів

“Намагаємось стабілізувати ситуацію”, – сказав LB.ua фінансовий директор компанії “Оптіма-Фарм” Артем Супрун.

Рятувальники гасять пожежу складу внаслідок атаки РФ на Київ 25 жовтня 2025
Фото: ДСНС України

Під час атаки РФ 25 жовтня на Київ склад одного з найбільших фармацевтичних дистриб’юторів України «Оптіма-Фарм» повністю зруйнували. 

У коментарі LB.ua «Оптіма-Фарм» Артем Супрун сказав, що це був центральний склад медикаментів, з якого ліки розвозили до інших складах.

Загалом на складі було понад 10 000 найменувань ліків від найрізноманітніших хвороб.

“Намагаємось зараз стабілізувати ситуацію, Пацієнтів без ліків не лишимо”, – додав Супрун. 

На уточнювальне запитання про те, чи варто українцям запасатися ліками, які вже є в аптеках, враховуючи обстріл, Артем Супрун сказав, що ні. 

Раніше у коментарі Forbes Супрун сказав, що площа центрального складу була близько 29 000 кв. м., оціночно збитки перетнули $100 млн.

Один із обізнаних співрозмовників на фармринку висловив гіпотезу LB.ua, що здатність «Оптіма-Фарм» відновитися залежатиме зокрема від рішення Антимонопольного комітету. Якщо компанію таки ошфтрафують, їй буде важче з фінансами для відновлення.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України визнав дії двох найбільших фарм-дистриб’юторів України – ТОВ «БаДМ» та ТОВ «Оптіма-Фарм, ЛТД», антиконкурентними узгодженими такими, що порушують пункт 1 статті 50 та частину третю статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Комітет вважає, що узгоджена цінова політика компаній безпосередньо впливала на формування кінцевих цін ліків для споживачів, порушуючи принципи добросовісної конкуренції на ринку ліків. АМКУ зобов’язав компанії припинити порушення і наклав штрафи на суму понад 4,8 мільярда гривень — 2,37 млрд грн для «БаДМ» та 2,43 млрд грн для «Оптіма-Фарм». 

Також у рішенні вказано, що протягом 2020-2023 років ці компанії отримали значну вигоду внаслідок таких дій, зокрема, збільшився їхній чистий прибуток. У 11 разів в «Оптіма-Фарм» та в 3,5 рази – у ТОВ «БаДМ». 

До атаки Антимонопольний комітет випустив реліз, згідно з яким своє рішення залишив у силі. Це рішення оскаржують у суді. Чи зміниться ситуація внаслідок атаки? Ми надіслали запит до комітету.

﻿
