«Київтеплоенерго» відновило подачу теплопостачання на Теремках

Аварійна бригада «Київтеплоенерго» усунула пошкодження на магістральній тепломережі на Голосіївському проспекті, що сталось 10 грудня.

Під час ремонту аварійна служба усувала пошкодження на кількох ділянках тепломережі, що забезпечує теплом мікрорайони Теремки-1, Теремки-2 та будинки частини Голосіївського проспекту.

Як зазначає КМДА, аварійно-відновлювальні бригади працювали цілодобово, щоб повернути опалення в максимально стислі терміни. Фахівці після розриття відповідних ділянок дренували воду, демонтували та замінили пошкоджені ділянки труб. Задіяли всю необхідну спецтехніку: екскаватори, автокрани, системи дренування води, вантажівки та спецаварійні автомобілі.

Наразі триває заповнення трубопроводів теплоносієм, опалення поступово повертають до будинків Голосіївського району. Для подачі тепла до квартир, управителі житлових будинків забезпечують циркуляцію теплоносія у внутрішньобудинкових системах.