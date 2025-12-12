У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
СБУ заявила про затримання трьох ймовірних виконавців подвійного теракту в Києві

Підозри їм ще не оголосили.

СБУ заявила про затримання трьох ймовірних виконавців подвійного теракту в Києві
СБУ заявила про затримання трьох виконавців теракту
Фото: СБУ в Telegram

СБУ і поліція затримали ймовірних виконавців теракту в Дарницькому районі столиці. Затримання трьох людей провели за "гарячими слідами" протягом шести годин після подвійного злочину.

Підозри їм ще не оголосили. Їх готують за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини), повідомили в Telegram СБУ.

"Усі троє затриманих – громадяни України, уродженці Одеської та Донецької областей віком 23, 27 та 25 років", – йдеться у повідомленні. 

За даними слідства, вони працювали "різноробочими" на будівництві і шукали заробітку в телеграм-каналах, де їх і завербували. 

Їм дали завдання виконати теракт, після чого вони розподілили ролі та, конспіруючись, придбали елементи для саморобних вибухових пристроїв. Вони виготовили вибухівку і розмістили її за адресою, яку надав російський куратор. Поблизу з місцем вчинення злочину вони встановили мобільні телефони, аби передавати відео ворогу. 

Обидва вибухи відбулися на промзоні, яку патрулювали співробітники Нацгвардії. 

"Перший підрив стався, коли поруч із СВП проходили двоє нацгвардійців. Унаслідок цього один з них загинув, а інший військовослужбовець та охоронець локації зазнали травм різного ступеня тяжкості. Наступний вибух стався під час прибуття на місце події працівників правоохоронних органів. Так, від вибуху постраждали ще двоє працівників поліції", – повідомили в СБУ. 
