Двоє людей постраждали через російські атаки Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.
Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов у телеграмі, у с. Новоплатонівка Борівської громади постраждав 73-річний чоловік. У сел. Високий постраждав 67-річний чоловік.
Також медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який 10 грудня постраждав внаслідок обстрілу в сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 5 КАБ;
- 7 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп’янському районі пошкоджено майстерню, гараж (с. Підсереднє);
- в Ізюмському районі пошкоджено мотоблок (с. Новоплатонівка);
- у Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, електромережі (сел. Високий).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 96 людей. Залишилися 30 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 14 650 людей.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень – ворог намагався йти вперед у районі населеного пункту Приліпка та у бік Ізбицького й Охрімівки.
На Куп’янському напрямку минулої доби Сили оборони відбили штурмову дію противника у районі Степової Новоселівки.