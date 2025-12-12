Двоє людей постраждали через російські атаки Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов у телеграмі, у с. Новоплатонівка Борівської громади постраждав 73-річний чоловік. У сел. Високий постраждав 67-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який 10 грудня постраждав внаслідок обстрілу в сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

5 КАБ;

7 БпЛА типу "Герань-2";

2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено майстерню, гараж (с. Підсереднє);

в Ізюмському районі пошкоджено мотоблок (с. Новоплатонівка);

у Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, електромережі (сел. Високий).

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 96 людей. Залишилися 30 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 14 650 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень – ворог намагався йти вперед у районі населеного пункту Приліпка та у бік Ізбицького й Охрімівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби Сили оборони відбили штурмову дію противника у районі Степової Новоселівки.