У ніч на 12 грудня росіяни атакували Дніпропетровську область. Загинув чоловік. Ще четверо людей отримали поранення. Горіли будинки, понівечене авто.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Владислав Гайваненко.

"Вночі росіяни атакували Павлоград БпЛА. Загинув 71-річний місцевий. Співчуття рідним і близьким", – йдеться у його повідомленні.

Ще четверо людей постраждали: чоловік і жінки. 54-річна місцева жителька з опіками знаходиться у важкому стані.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщині

Вогнем охопило 5 приватних будинків, один з яких зруйнований. Всі займання надзвичайники приборкали.

Через удар безпілотником пожежа сталася також у Васильківській громаді Синельниківщини. Там горіла прибудова до гаража.

Вчора ввечері противник продовжував гатити по Нікопольщині. Гучно було у райцентрі та Покровській громаді. Там понівечені приватний дім та авто.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

За даними ПвК, над областю збили 6 ворожих БпЛА.