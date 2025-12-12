У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни вбили мешканця Дніпропетровщини, і ще чотирьох – поранили

Одна із постраждалих жінок знаходиться у важкому стані. 

Росіяни вбили мешканця Дніпропетровщини, і ще чотирьох – поранили
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 12 грудня росіяни атакували Дніпропетровську область. Загинув чоловік. Ще четверо людей отримали поранення. Горіли будинки, понівечене авто. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Владислав Гайваненко. 

"Вночі росіяни атакували Павлоград БпЛА. Загинув 71-річний місцевий. Співчуття рідним і близьким", – йдеться у його повідомленні. 

Ще четверо людей постраждали: чоловік і жінки. 54-річна місцева жителька з опіками знаходиться у важкому стані. 

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщині

Вогнем охопило 5 приватних будинків, один з яких зруйнований. Всі займання надзвичайники приборкали.

Через удар безпілотником пожежа сталася також у Васильківській громаді Синельниківщини. Там горіла прибудова до гаража.

Вчора ввечері противник продовжував гатити по Нікопольщині. Гучно було у райцентрі та Покровській громаді. Там понівечені приватний дім та авто.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

За даними ПвК, над областю збили 6 ворожих БпЛА.
﻿
