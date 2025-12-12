У ніч на 12 грудня російські війська атакували Одещину безпілотниками, пошкоджена енергетика. Через це частина області опинилася тимчасово без світла. Люди не постраждали.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер.

"Ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури", – йдеться у його повідомленні.

Ушкоджені також складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж. На місці спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Через атаку низка населених пунктів тимчасово без світла. Відновлювальні роботи вже тривають. Критична інфраструктура працює від генераторів.

Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти мирного населення Одещини.