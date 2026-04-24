Рік змін і нових рішень: як трансформується медична освіта

Бути першими — означає не просто реалізовувати нові підходи, а фактично створювати модель інтеграції освіти, науки та клінічної практики. Що це дасть для медичних фахівців та мільйонів українських пацієнтів?

Саме тому у 2024 році Міністерство охорони здоров’я почало реформу медичної освіти, а Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького обрали базою для пілотного проєкту цих змін. 2025 рік для нас став роком серйозних викликів і початком великої трансформації, яка визначатиме майбутнє медичної освіти в Україні.

Адже сучасна медицина потребує лікарів, які не лише володіють глибокими теоретичними знаннями, а й мають відпрацьовані до автоматизму практичні навички.

Медичну освіту в Україні критикували давно і на різних рівнях. Часто справедливо.

Фото: Фейсбук-сторінка ЛМНУ Львівський національний університет імені Данила Галицького

Університетська лікарня — новий формат медицини

Ключовим елементом трансформації стало створення першої в Україні багатопрофільної університетської лікарні. Її мета — поєднати навчання майбутніх лікарів із реальними клінічними процесами. Адже медицина — це професія, де досвід роботи з пацієнтом є не менш важливим, ніж академічні знання.

Сьогодні Університетська лікарня ЛНМУ — це:

два лікарняні кампуси

40 клінічних відділень

1350 ліжок

майже 3 тисячі працівників

45 клінічних кафедр

На базі лікарні вже створено 11 клінік, які об’єднують профільні кафедри університету та клінічні відділення. Це дозволяє ефективніше використовувати науковий і кадровий потенціал, а також забезпечує студентам і інтернам безпосередню участь у клінічному процесі.

Ми щиро вдячні Львівській обласній раді, Львівській обласній військовій адміністрації та Міністерству охорони здоров’я за підтримку цієї реформи.

Нові можливості для пацієнтів

Університетська лікарня — не лише освітній простір. Це і сучасний медичний центр, де пацієнти отримують медичну допомогу, зокрема високоспеціалізовану.

За підтримки держави лікарня отримала медичне обладнання на понад 120 мільйонів гривень. Уже найближчим часом розпочне роботу новий магнітно-резонансний томограф, а також завершується створення Центру інтервенційної радіології та реперфузійної медицини.

Це означає нові можливості лікування пацієнтів із інфарктами, інсультами та іншими серцево-судинними захворюваннями.

Важливою є і підтримка міжнародних партнерів, благодійних організацій та урядів іноземних держав, які допомагають нам розвивати університетську медицину. Наприклад, пріоритетним напрямком є співпраця з Charité – Universitätsmedizin Berlin (Німеччина) — однією з найбільш авторитетних університетських клінік Європи і одним із найавторитетніших медичних та дослідницьких центрів світу.

Лікарі нашої лікарні отримують унікальний шанс проходити стажування на базі Шаріте. Спільні консиліуми, робочі зустрічі та майстер-класи дозволяють нам впроваджувати світові стандарти якості медичної допомоги безпосередньо у Львові. Ми об’єднуємо зусилля для участі у масштабних міжнародних дослідженнях.

Освіта під час війни

Ми відкрили нові освітні програми, які відповідають актуальним потребам системи охорони здоров’я і викликам повномасштабної війни:

фізична терапія;

протезування-ортезування.

Ці спеціальності мають один із найвищих конкурсів серед абітурієнтів.

Інтерес українських абітурієнтів до медичної освіти зростає. Цього року до університету вступили 838 студентів, що більше, ніж торік.

Утім, повномасштабна війна вплинула на відтік іноземних студентів. Якщо до 2022-го року в університеті навчалося близько 1600 іноземців, то сьогодні їх залишилося трохи більше ста.

Міжнародна співпраця та інновації

Спільно з французькими та британськими організаціями ми створили навчальні операційні, де військові хірурги проходять спеціалізований курс Damage Control Surgery. За рік тут уже пройшли підготовку 15 груп лікарів, які вирушили на фронт повністю підготовленими до роботи в умовах бойових дій. Така підготовка безпосередньо впливає на швидкість і якість надання медичної допомоги, збереження життя поранених та ефективність роботи медичних команд у надскладних умовах війни. Саме системне навчання і відпрацювання практичних навичок дозволяють лікарям діяти впевнено, злагоджено та професійно там, де ціна кожного рішення – людське життя.

А спільно з урядом Франції ми створили інноваційний центр протезування на загальну суму 2,47 млн євро. Центр оснащений сучасними 3D-принтерами і може виготовляти до 600 протезних компонентів щомісяця.

Крім того, при університеті запустили координаційний центр доклінічних та клінічних досліджень. Уже сьогодні на базі університетської лікарні проводять 49 клінічних досліджень, у межах яких вивчають складні захворювання та шукають рішення, що дають змогу продовжити й покращити життя пацієнтів. Зокрема, дослідження стосуються хвороби Крона, розсіяного склерозу, легеневої артеріальної гіпертензії, системного червоного вовчака, спадкового ангіоневротичного набряку та онкологічних захворювань.

Це також важливий крок інтеграції української медицини у світову наукову спільноту.

Попереду ще багато роботи. Серед ключових планів:

створення реабілітаційного центру для дітей та підлітків, постраждалих від війни

відкриття Центру ядерної медицини у співпраці з Львівським онкологічним центром

подальший розвиток університетської лікарні

І – завершення експериментального проєкту реформування медичної освіти. Його логічним підсумком має стати систематизація напрацьованого досвіду, його поширення на інші університетські й лікарняні бази, а також формування успішного прикладу, як можна трансформувати медицину та медичну освіту на практиці.

Результати цього проєкту мають перейти у площину державних рішень – із відповідними змінами нормативно-правової бази для закріплення нових підходів та масштабування їх на національному рівні.

Ми усвідомлюємо, що шлях не буде простим. Будуть помилки, скепсис і спротив. Але майбутнє української медицини залежить від того, наскільки ефективно ми зможемо поєднати освіту, науку та клінічну практику.

